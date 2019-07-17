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اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم


ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على الاستعدادات الجارية في تونس للانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى قبل نهاية العام الجاري، حيث أوردت تصريحات لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أفاد فيها أن فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات التشريعية سيكون الاثنين القادم.
وكتبت في الشأن المغاربي عن تواصل المعارك بين الجيش الليبي والعناصر المسلحة حول العاصمة طرابلس للشهر الرابع على التوالي، وسط إعلان عن مقتل وإصابة عدد من الأطقم الطبية في غارة جوية استهدفت المستشفى الميداني جنوب طرابلس.
وعربيًا تطرقت صحف الأربعاء، إلى إعلان الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، عن تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان بهدف إجراء مزيد من المشاورات.
ونقلت إعلان الأمم المتحدة، أنه تم الاتفاق على آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار في اليمن.

 

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اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء



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