أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان باكستان عن فتح قنصليتها العامة في مدينة جلال آباد الأفغانية بعد أكثر من شهر من إغلاقها لأسباب أمنية.

وأخبرت عن مرور ثلاثة عشر عاماً على كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال باكستان في الثامن من أكتوبر 2005م وأدى إلى مقتل وإصابة وتشريد الآلاف وتضرر البنية التحتية.

واهتمت بإعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران عن مراجعة مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بشكل يخدم سكان إقليم بلوشستان.

وأشارت إلى تجديد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي رغبة بلاده في تحسين العلاقات الثنائية مع الهند لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.

وسلطت الضوء على دخول باكستان في مفاوضات مع "مجموعة العمل الدولية" المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتشديد إجراءات الرقابة على تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وتطرقت إلى المحادثات الجارية بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة جديدة من القروض لحل أزمة ميزان المدفوعات المتفاقمة.

إقليمياً تابعت التطورات الميدانية في أفغانستان حيث أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 57 مسلحاً خلال هجمات جوية وبرية تم تنفيذها في مناطق مختلفة من البلاد، فيما واصلت حركة طالبان من جانبها هجماتها على قوات الأمن.