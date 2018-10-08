أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

أوردت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري في الجزائر، بلقاسم ساحلي، موافقة رئيس المجلس الشعبي الجزائري سعيد بوحجة، بمقترح الوساطة بينه وبين نواب الأغلبية البرلمانية بـهدف تجاوز حالة الانسداد التي يعرفها البرلمان.

وتناولت الصحف عودة الهدوء النسبي إلى العاصمة الليبية طرابلس، وإعلان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عبد السلام عاشور الشروع في تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية في مدينة طرابلس بين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وكتبت عن نجاح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، في إقناع الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ وان، بعقد قمة ثانية مع الرئيس دونالد ترامب لمواصلة بحث الترتيبات العملية من أجل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين البلدين.

وتعرضت صحف الجزائر إلى تطورات الوضع في اليمن، وحملة الاعتقالات التي تقوم بها المليشيات الحوثية الانقلابية ضد المتظاهرين في صنعاء.