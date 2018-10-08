أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالاتصالات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مع الكتل والتحالفات السياسية العراقية لتشكيل حكومته الجديدة,مبرزة التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة ,ومن أبرزها العودة إلى نظام المحاصصة في توزيع المقاعد الوزارية ,فضلاً عن تحدي استكمال جهود مكافحة الفساد, واستعادة المال العام ‏من الفاسدين بعيداً عن الضغوط السياسية.

وتطرقت الصحف إلى انشغال مجلس النواب العراقي ابتداء من جلسته التي من المقرر أن يعقدها غداً الثلاثاء , بتشكيل اللجان النيابية الدائمة التابعة له واختيار رؤسائها وأعضائها من بين النواب.

وعرجت على الشأن المالي والاقتصادي العراقي ،مبرزة إصدار البنكُ المركزي العراقي أمس طبعته الثانية من الأوراق النقدية للفئات (25000 ، 10000 ، 1000 ، 500 ، 250) دينارا وإعلانه الاستمرار بتداول بالأوراق النقدية القديمة من الفئات المذكورة الى جانب الفئات الجديدة من دون أية نية لسحب الأولى من التداول.