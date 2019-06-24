اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

تنوعت المواضيع التي تناولتها الصحف التونسية الصادرة اليوم حيث أوردت تعهد جامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء المالية العرب أمس في القاهرة، بتوفير 100 مليون دولار شهريًا لدعم الفلسطينيين.

وفي الشأن اليمني.. كتبت عن إعلان رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، أن البرلمان سيستأنف عقد جلسات دورته النيابية في العاصمة المؤقتة عدن.

إقليميًا.. تحدثت صحف الاثنين، عن فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، في الانتخابات المعادة لرئاسة بلدية اسطنبول على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيرة إلى إعلان إمام أوغلو، أن فوزه في إسطنبول يشكل بداية جديدة لتركيا.

وتطرقت إلى الأوضاع المتوترة في إثيوبيا وإعلان المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأثيوبي آبي احمد يوم أمس، مقتل رئيس أركان الجيش سياري ميكونين ورئيس ولاية أمهرة ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان في البلاد خلال محاولة انقلاب عسكري تعكس عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه إثيوبيا.

دوليًا.. أشارت صحف تونس، إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن المزيد من العقوبات الضخمة على إيران لمنعها من الحصول على السلاح النووي وسط تصاعد التوتر بين البلدين.