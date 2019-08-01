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اهتمامات الصحف البريطانية الخميس

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف البريطانية الخميس

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

اهتمت الصحف البريطانية اليوم بمحادثات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في إيرلندا الشمالية، في محاولة لحل الأزمة المتعلقة بالترتيب الخاص بالحدود مع جمهورية إيرلندا، الذي أحبط كل الجهود الرامية لضمان خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الصحف بتمسك الحكومة باتفاق السلام الايرلندي والتعهد بعدم العودة إلى حدود تخضع لضوابط أيًا كانت نتيجة الخروج من التكتل المقرر يوم 31 أكتوبر.
ونقلت توقّع وزير العدل ديفيد جوك أن يعثر مجلس النواب على طريقة ما لمنع بريطانيا من مغادرة الاتّحاد الأوروبي من دون اتفاق، لأن غالبية منهم يعارض ذلك المسار.
وأبرزت الصحف فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تشمل تجميد أي أصول أو أموال ربما يملكها في الولايات المتحدة، أو تلك التي تخضع لسيطرة كيانات وأفراد أمريكيين.

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اهتمامات الصحف البريطانية الخميس اهتمامات الصحف البريطانية الخميس



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