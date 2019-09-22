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العرب اليوم - اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم على نتائج محادثات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع زعماء أوروبيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، في إطار حملته لضمان التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

ونقلت اعتقاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا من جديد أنه إذا حدث ذلك دون اتفاق فستكون هناك حدود جديدة بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

وأخبرت اعتقال الشرطة الفرنسية عشرات المتظاهرين في باريس أثناء احتجاجات ذوي السترات الصفراء في شوارع العاصمة الفرنسية، وذلك عقب تجمع مئات المحتجين في نقاط مختلفة من باريس.

وتطرقت الصحف البريطانية بتواصل احتجاجات هونغ كونغ، وذلك عقب تجمع المئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة.

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اهتمامات الصحف البريطانية الأحد اهتمامات الصحف البريطانية الأحد



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