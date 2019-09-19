أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

واصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بالإدانات الدولية للاعتداءات السافرة على معملي نفط لشركة أرامكو السعودية بالمملكة فجر السبت الماضي، وأبرزت الصحف نتائج التحقيقات والاثباتات التي توصلت لها المملكة العربية السعودية بأن الصواريخ والطائرات هي صناعة إيرانية وهي من تقف خلف تلك الهجمات.

ونقلت تجديد إدانة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاعتداءات السافرة على معملي نفط لأرامكو السعودية خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من الشركاء الدوليين، واتفقا على وجوب عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وأشارت صحف الخميس إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه سوف يمتثل للقانون إذا حكمت المحكمة العليا ضده في القضية التاريخية بشأن قراره بتعليق البرلمان لخمسة أسابيع، لكنه قال إنه يحاول إغلاق مجلس العموم مرة أخرى بقوة القانون.

ولفتت إلى شكوك رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​ حول إمكانية عقد ​الاتحاد الأوروبي​ صفقة مع ​بريطانيا​ بشأن ​الخروج​، محذرا من أن الوقت ضيق للتوصل إلى اتفاق حيث لم يفصح رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ عن مطالبه بشأن مسألة الحدود الأيرلندية.