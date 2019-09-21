اهتمامات الصحف البريطانية السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالإدانات الدولية للاعتداءات التخريبية على معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة التي وصفت بالتصعيد الخطير للغاية.

وأفردت الصحف مساحات واسعة من صفحاتها لتحليل التطورات في منطقة الخليج العربي مشيرة إلى مسؤولية إيران عن الاعتداءات.

وأشارت إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البنك المركزي والصناديق الاستثمارية السيادية في إيران.

وفي الشأن البريطاني أكدت الصحف أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون بمثابة فرصة أخيرة لرئيس الوزراء برويس جونسون من أجل لقاء زعماء الاتحاد الأوروبي، قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بتعليق عمل البرلمان لمدة شهر من قبل المحكمة العليا البريطانية أو عقد اجتماع القادة في بروكسل يوم 17 أكتوبر المقبل، لدراسة خروج بريطانيا من الاتحاد يوم 31 أكتوبر.