اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على الشأن المحلي، مبرزة رفض أحزاب المعارضة الرئيسية دعوة الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح للحوار " البناء" من أجل تجاوز الأزمة السياسية بأقرب وقت.

وأشارت الصحف إلى ترحيب الشارع الجزائري بتوقيف شقيق الرئيس السابق ومسؤولين في جهاز المخابرات بتهم التآمر على الجيش وسلطة الدولة.

وتطرقت إلى عودة الهدوء الحذر إلى قطاع غزة بعد اتفاق وقف النار بين الاحتلال الاسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وتحدثت صحف الثلاثاء عن قرار هيئة الانتخابات التركية بإعادة إجراء الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول يوم 23 يونيو المقبل، بسبب ما اعتبرته "مخالفات" تسببت في خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم فيها.