اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ،تعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس، بنقل السلطة إلى - أيادٍ أمينة- مشيراً إلى أن قوى - الحرية والتغيير- لا تريد المجلس العسكري شريكاً، بل في موقع شرفي، مشدداً على أن باب التفاوض ما زال مفتوحاً بشرط أن يضم الجميع في الحراك السوداني.

وسلطت الضوء على لقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت أمس في جوبا، والتي بحثت العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

واخبرت صحف السودان عن مصرع ما لا يقل عن 30 شخصاً إثر غرق قارب في بحيرة ماي ندومبي بالقرب من قرية لوكانجا غرب جمهورية الكونجو الديموقراطية.