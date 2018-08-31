برنامج أون سكرين يعرض لقًاء خاصًا مع صناع تراب الماس

يعرض مساء اليوم الخميس من برنامج اون سكرين المذاع على ON-E لقاء خاص مع صناع فيلم " تراب الماس " المرشح لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار الذي اخرجه مروان حامد عن الراوية التي كتبها أحمد مراد .

أجرى الحوار المذيع شريف نور الدين، الذي تحدث مع صناع العمل وأبطاله على كافة الكواليس التي دارت اثناء تصوير الفيلم ، وردود الأفعال التي توقعها عقب عرضه .

برنامج On Screen برنامج اسبوعي كل خميس بتمام الساعة 6 ويعاد الجمعة بتمام الساعة 8 مساء علي قناة ON-E ، من تقديم شريف نور الدين ويارا الجندي .