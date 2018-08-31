برنامج أون سكرين يعرض لقًاء خاصًا مع صناع تراب الماس

يعرض مساء اليوم الخميس من برنامج اون سكرين المذاع على ON-E لقاء خاص مع صناع فيلم " تراب الماس " المرشح لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار الذي اخرجه مروان حامد عن الراوية التي كتبها أحمد مراد .
أجرى الحوار المذيع شريف نور الدين، الذي تحدث مع صناع العمل وأبطاله على كافة الكواليس التي دارت اثناء تصوير الفيلم ، وردود الأفعال التي توقعها عقب عرضه .
برنامج On Screen برنامج اسبوعي كل خميس بتمام الساعة 6 ويعاد الجمعة بتمام الساعة 8 مساء علي قناة ON-E ، من تقديم شريف نور الدين ويارا الجندي .
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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