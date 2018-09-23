أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استياء باكستان إزاء إلغاء الهند اجتماعاً هاماً كان مقررة بين وزيري خارجيتي البلدين لمناقشة بدء محادثات السلام.

واهتمت بتصريحات المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور الذي أكد قدرة القوات المسلحة الباكستانية على الرد على أي عدوان يهدد أمن وسلامة باكستان.

وتناقلت تهديدات قائد الجيش الهندي الجنرال بيبين روات لباكستان زاعماً بأن الوقت قد حان لتلقين باكستان درساً قاسياً.

وتطرقت إلى تحذير السلطات الباكستانية من إمكانية تعرض بعض المناطق في باكستان لسيول وفيضانات بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأشارت إلى تكثيف مكتب الاحتساب الوطني الباكستاني حملة مكافحة الفساد المالي والإداري والتي تطال كبار المسئولين والشخصيات السياسية.

وعرجت إلى التزام باكستان والصين بتعزيز التعاون الثنائي ودعم الأمن الإقليمي ومواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك.

ودعت عدد من الصحف إلى أهمية بناء المزيد من السدود المائية لاحتواء أزمة نقص المياه.

وأخبرت عن توجه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناقلت أنباء تفجير المليشيات الحويثة المدعومة من إيران مسجداً ومركزاً لتحفيظ القرآن في اليمن.