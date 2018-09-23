أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على الأجواء السلبية التي تسود الساحة السياسية في ظل انعدام أي تحرك جدي بشأن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة مع إصرار القوى السياسية على التمسك بمطالبها بشأن الحصص في التشكيلة الحكومية.

وأشارت الصحف إلى إعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي سحر نصر أن المجلس التنفيذي للبنك وافق بالإجماع على تقديم دعم لمصر بقيمة 300 مليون دولار.

وأوردت صحف لبنان إعلان وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على إدارة تطوير العتاد الصينية ومديرها لي شانغ فو لشراءها عتاد عسكري من روسيا في انتهاك لقانون يفرض عقوبات أميركية صارمة على موسكو.