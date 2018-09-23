أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على الأجواء السلبية التي تسود الساحة السياسية في ظل انعدام أي تحرك جدي بشأن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة مع إصرار القوى السياسية على التمسك بمطالبها بشأن الحصص في التشكيلة الحكومية.
وأشارت الصحف إلى إعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي سحر نصر أن المجلس التنفيذي للبنك وافق بالإجماع على تقديم دعم لمصر بقيمة 300 مليون دولار.
وأوردت صحف لبنان إعلان وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على إدارة تطوير العتاد الصينية ومديرها لي شانغ فو لشراءها عتاد عسكري من روسيا في انتهاك لقانون يفرض عقوبات أميركية صارمة على موسكو.
GMT 17:25 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 17:23 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
GMT 17:07 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 17:05 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 17:04 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
أرسل تعليقك