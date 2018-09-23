أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف البريطانية اليوم تداعيات موقف بريطانيا من عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي خاصة بعد نتائج الاجتماعات الأخيرة بين الأطراف في النمسا.

وتطرقت إلى ملف الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان إلى الملكة العربية السعودية موضحة أهمية الزيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى أن عدة وثائق هُربت من داخل سوريا تظهر كيف أن أوامر التعذيب والقتل تصدر مباشرة من رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ولفتت إلى تطور الصناعة الخاصة بتدوير مخلفات وحطام المباني المدمرة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي خلال الاعوام الماضية، وذلك مع تردي الوضع الاقتصادي في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي.