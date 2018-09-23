أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

تابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم في الشأن الليبي دعوة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي المجتمع الدولي لأخذ إجراءات عملية أكثر حزما لإيقاف الحرب في بلاده وذلك بالتزامن مع اشتداد المعارك لليوم الرابع على التوالي بين العناصر المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس باستعمال الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والصاروخية أوقعت العشرات من القتلى والجرحى.
ورصدت في الشأن الفلسطيني احتجاجات مسيرة العودة السلمية الأسبوعية الفلسطينية حيث قتل خلالها فلسطيني وإصابة العشرات بنيران القوات الإسرائيلية على مشارف قطاع غزة .
وأوردت في السياق مقتل 183 فلسطينيًا وإصابة الالاف الآخرين حصيلة احتجاجات مسيرة العودة التي بدأت خلال شهر مارس الماضي .
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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