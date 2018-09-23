أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مبرزة الدعوات لتأجيل اختيار رئيس البلاد إلى الشهر المقبل .
ونوهت الصحف باستعدادات مجلس النواب لاختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهوريـة في جلسـته المقرر عقدها منتصف الأسبوع الحالي.
وتطرقت صحف اليوم إلى اللقاء الذي عقد في اربيل بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبين المسؤولين الكرد بهذا الشأن وماتمخض عنه من نتائج.
وخلصت صحف العراقية إلى أنه من المرجح أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في الـثلاثين من سبتمبرالجاري.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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