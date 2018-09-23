أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مبرزة الدعوات لتأجيل اختيار رئيس البلاد إلى الشهر المقبل .

ونوهت الصحف باستعدادات مجلس ‏النواب لاختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهوريـة في جلسـته المقرر عقدها منتصف ‏الأسبوع الحالي.‏

وتطرقت صحف اليوم إلى اللقاء الذي عقد في اربيل بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبين المسؤولين الكرد بهذا الشأن وماتمخض عنه من نتائج. ‏

وخلصت صحف العراقية إلى أنه من المرجح أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء انتخابات ‏برلمان إقليم كردستان المقررة في الـثلاثين من سبتمبرالجاري.‏