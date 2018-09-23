أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأحد تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور رجائي المعشر، بشأن صندوق النقد الدولي أبلغ الأردن خلال المفاوضات الأخيرة أن الأردن بحاجة للصندوق وليس العكس، وعلى الحكومة الإسراع بإقرار قانون ضريبة الدخل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابعت تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشن حملة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات، وذلك على وقع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، منذ انطلاق "مسيرات العودة" في الأراضي المحتلة في 30 مارس الماضي، إلى 184 شهيداً، وإصابة 20472 اخرون بجراح مختلفة واختناق بالغاز".

وسلطت الصحف الضوء على بدء القوات العراقية لعملية عسكرية واسعة في صحراء ثلاث محافظات عراقية مرتبطة ببعضها، وهي الأنبار وصلاح الدين ونينوى.