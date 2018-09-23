أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأحد تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور رجائي المعشر، بشأن صندوق النقد الدولي أبلغ الأردن خلال المفاوضات الأخيرة أن الأردن بحاجة للصندوق وليس العكس، وعلى الحكومة الإسراع بإقرار قانون ضريبة الدخل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وتابعت تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشن حملة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات، وذلك على وقع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، منذ انطلاق "مسيرات العودة" في الأراضي المحتلة في 30 مارس الماضي، إلى 184 شهيداً، وإصابة 20472 اخرون بجراح مختلفة واختناق بالغاز".
وسلطت الصحف الضوء على بدء القوات العراقية لعملية عسكرية واسعة في صحراء ثلاث محافظات عراقية مرتبطة ببعضها، وهي الأنبار وصلاح الدين ونينوى.
GMT 17:07 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 17:05 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 17:04 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
GMT 12:27 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 06:59 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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