أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقيه الصادرة السبت

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، على الاستعدادات التي يقوم بها رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي للإعلان عن تشكيلته الوزارية الجديدة، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب للتصويت عليها, حسبما ينص عليه الدستور العراقي النافذ.

ورأت بأن رئيس الوزراء المكلف يسابق الزمن للإعلان عن حقيبته الوزارية قبل انتهاء الموعد المحدد بموجب الدستور، وهو الثاني من الشهر المقبل.

وأشارت صحف السبت إلى الاتصالات التي أجراها عبد المهدي مع قادة الكتل السياسية خلال اليومين الماضيين للتباحث بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة وبرنامجها المستقبلي.

ونوهت مجددًا بالضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء المكلف من بعض الكتل السياسية للحصول على حقائب وزارية في الحكومة الجديدة, بعيدًا عن الدعوات المطالبة باختيار وزراء تكنوقراط مستقلين غيرمنتمين للأحزاب.

ولفتت الصحف الأنظار إلى إطلاق رئيس الوزراء المكلف موقعًا إلكترونيًا لتقديم طلبات الترشح لمنصب وزير، في خطوة غير مسبوقة وغير مألوفة في العراق, بهدف اختيار وزراء مستقلين يتمتعون بالكفاءة.

وعرجت صحف العراق على الشأن الدولي، مبرزة قرار محكمة تركية أمس الجمعة، الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون.