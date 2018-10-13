أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسيه الصادرة السبت

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على إشادة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، باختيار تونس لتنظيم القمة الفرنكفونية القادمة وذلك في ختام أعمال الدورة الـ 17 للقمة الفرنكفونية المنعقدة في العاصمة الأرمينية إيرفان، موردة في السياق تأكيد السبسي أن بلاده لن تدخر أي جهد لإنجاح الدورة المقبلة التي ستنعقد في 2020.

واهتمت دوليًا بتطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استشهاد سبعة شبان برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال الاعتداء على المشاركين في مسيرات العودة المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وتناولت صحف السبت في شأن يخص ليبيا، تأكيد محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير إلى تراجع العائدات المالية للحكومة إلى 6ر4 مليار دولار في العام 2016 بسبب انهيار الإنتاج النفطي منذ 2013 جراء اندلاع معارك مسلحة لأسباب سياسية وتوقف العمل في المنشآت النفطية.

وعرجت على تحذير منظمات إنسانية دولية تعمل في شمال غرب سوريا من التداعيات التي قد تترتب على حياة المدنيين في إدلب في حال لم ينجح الاتفاق الروسي التركي في خفض وتيرة العنف بشكل دائم في هذه المحافظة المكتظة بالسكان.

وتحدثت صحف تونس عن استضافة النرويج بداية من يوم 25 أكتوبر الجاري أضخم مناورات عسكرية لحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة 29 دولة.

// انتهى //