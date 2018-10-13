أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائريه الصادرة السبت

واصلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، انشغالها بأزمة البرلمان في ظل مخاوف من تعطل العملية التشريعية ولجوء رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، إلى إصدار قانون موازنة العام 2019 بأمر رئاسي عملاً بالدستور الذي يخول له هذه الصلاحية.

واهتمت بموجة الهجرة غير الشرعية للشباب الجزائري، مشيرة في الإطار إلى غرق ثلاثة أشخاص وفقدان 18 آخرين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة السواحل الجنوبية لأسبانيا.

وأوردت صحف السبت نبأ وفاة رابع أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام، ناقلة بالإطار تأكيد متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال قتلت ستة فلسطينيين أمس، خلال احتجاجات العودة.

وكتبت عن إلقاء قوات الأمن التونسية القبض على أربعة إرهابيين في جنوب شرق وجنوب العاصمة تونس.

كما تناولت صحف الجزائر إعلان وسائل إعلام روسية، أن المركبة من طراز "سويوز" تعرضت لعطل فني بعد انطلاقها بعدة دقائق فقط نحو المحطة الفضائية الدولية، وتأكيدها نجاة الرائدين الروسي والأمريكي بعد هبوطهما الاضطراري.