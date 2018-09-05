أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إدانة مجلس الوزراء الفلسطيني، قرار الإدارة الأميركية قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتحدثت عن رفض وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الطلبات والتوجهات الإسرائيلية لمنع لقائها مع وفد القائمة العربية المشتركة.

وأولت صحف الأربعاء اهتمامًا بتأكيدات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن اجتماع الدول المانحة لبحث أزمتها المالية المقرر هذا الشهر في نيويورك "حاسم ومهم جدًا".

وأوردت إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي (64) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى بينهم فتاة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات.

وركزت الصحف على أقوال يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، إن مسار المصالحة وصل إلى طريق مسدود، ولكن حركته لا زالت متمسكة بها كخيار استراتيجي وستواصل العمل من أجل إنجاحها.

ونشرت صحف هذا اليوم أقوال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" أنه رصد ووثق خلال شهر أغسطس الماضي ما مجموعه 45 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، ارتكبت قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي معظمها.

وتحدثت صحف فلسطين عن خطة إسرائيلية لبناء 4700 وحدة استيطانية في الولجة، وتوقع إقرار بناء بؤرة استيطانية في بيت حنينا.