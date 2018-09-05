أبرز عناوين الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، انتخاب عارف علوي رئيساً لباكستان خلفاً للرئيس ممنون حسين، الذي تنتهي ولايته في التاسع من سبتمبر الجاري، لتكتمل بذلك عملية انتقال السلطة الديمقراطية إلى الحكومة الجديدة.

وأخبرت عن وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم، إلى باكستان ضمن جولة آسيوية تشمل الهند أيضاً.

وتطرقت صحف الأربعاء إلى الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية المصالحة والسلام في أفغانستان.

وتناقلت أنباء استمرار القوات الهندية في قصف المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وتابعت الصحف تطورات المحادثات الجارية بين باكستان وأفغانستان على المستوى الرفيع لإعادة فتح القنصلية الباكستانية في مدينة جلال آباد الأفغانية.

واهتمت بنجاح قوات الأمن الباكستانية في القضاء على ثلاثة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في مدينة كراتشي في ذكرى احتفال القوات المسلحة الباكستانية بيوم الدفاع.

وأشارت إلى أنباء وفاة "جلال الدين حقاني" رئيس شبكة حقاني المرتبطة بحركة طالبان الأفغانية.

وعرجت صحف باكستان إلى عزم الحكومة الباكستانية الجديدة على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين في أقرب وقت ممكن.