أبرز عناوين الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تاكيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تصميم الأردن على بذل كل جهد ممكن تجاه قضية الأونروا، من خلال حشد التأييد الدولي والسياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وتابعت إصابه 25 فلسطينيًا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على تظاهرة شمال قطاع غزة تندد بقرار الرئيس الامريكي بوقف تمويل الأونروا.
واهتمت صحف الأربعاء بمقتل 6 من المتظاهرين في البصرة جنوب العراق، واصابه العشرات بجروح مختلفة، عقب مواجهات مع القوات الأمنية العراقية.
ونشرت مناشدة الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، للرئيسين الروسي والتركي لإجراء محادثات عاجلة لتجنب حمام دم في محافظة إدلب السورية، تزامنا مع دعوات دولية لإبقاء الباب مفتوحًا أمام التوصل الى حل سياسي في إدلب.
وواكبت الصحف إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في العاصمة طرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة.
واهتمت صحف الأردن بانتخاب مرشح حزب الإنصاف الحاكم، الدكتور عارف علوي، رئيسًا جديدًا لجمهورية باكستان.
GMT 16:24 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 16:16 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 16:13 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 15:52 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف الليبية الصادرة الأربعاء
GMT 15:51 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأربعاء
خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
أرسل تعليقك