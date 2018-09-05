أبرز عناوين الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تاكيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تصميم الأردن على بذل كل جهد ممكن تجاه قضية الأونروا، من خلال حشد التأييد الدولي والسياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وتابعت إصابه 25 فلسطينيًا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على تظاهرة شمال قطاع غزة تندد بقرار الرئيس الامريكي بوقف تمويل الأونروا.

واهتمت صحف الأربعاء بمقتل 6 من المتظاهرين في البصرة جنوب العراق، واصابه العشرات بجروح مختلفة، عقب مواجهات مع القوات الأمنية العراقية.

ونشرت مناشدة الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، للرئيسين الروسي والتركي لإجراء محادثات عاجلة لتجنب حمام دم في محافظة إدلب السورية، تزامنا مع دعوات دولية لإبقاء الباب مفتوحًا أمام التوصل الى حل سياسي في إدلب.

وواكبت الصحف إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في العاصمة طرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة.

واهتمت صحف الأردن بانتخاب مرشح حزب الإنصاف الحاكم، الدكتور عارف علوي، رئيسًا جديدًا لجمهورية باكستان.