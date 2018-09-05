أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بمجريات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، مبرزة في الشأن المحلي، إعلان الحكومة السودانية عزمها مواصلة الجهود لتحقيق السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك بعد أيام من استضافتها جولة مفاوضات بين المجموعات المسلحة.
ونقلت عن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن قوله، إن السودان يعكف على مراجعة التشريعات الوطنية، بما تتماشى مع القوانين الدولية فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وبذل الجهود بالتضامن مع الشركاء داخليًا وخارجيًا لمكافحة الظاهرة.
ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى تمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية التابعة لإيران مساء أمس، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة ولم ينتج عن اعتراضهما أية إصابات.
وأشارت إلى إكمال بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أمس، نقل نحو 3,500 نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال، من موقع الأمم المتحدة لحماية المدنيين في جوبا إلى موقع جديد في مانغاتين داخل العاصمة جوبا.
ونشرت الصحف إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
وأشارت صحف السودان إلى مطالبة الولايات المتحدة التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن عقد اجتماع لهذه الهيئة صباح الجمعة حول الأوضاع في إدلب، بحسب السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي.
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خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
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