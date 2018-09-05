أبرز عناوين الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم بيان اتفاق وقف إطلاق النار بين المليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة ، والذي يقضي بوقف إطلاق النار

وإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس، والامنتاع عن أي تحرك عسكري داخل العاصمة .

وأشارت إلى لقاء وزير الخارجية الليبي محمد سياله مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة «فواك» بمنتدى «الصين - أفريقيا» في بكين، و تناول اللقاء مساعي مصر لتوحيد الجيش الليبي ودعم وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين من خلال لقاءات الخبراء استعدادًا لعقد اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة.

ونقلت دعم مجلس الدولة الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الزاوية بجهود البعثة الأممية.

وتطرقت إلى تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن اجتماع بعثة الأمم المتحدة بأطراف النزاع الدائر بطرابلس في الزاوية يهدف للبدء في وضع الإطار الملائم لحل المشاكل، داعيًا كافة الأطراف إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه من أجل البدء في اجتماعات الترتيبات الأمنية الخاصة بالاتفاق السياسي الخاص بالعاصمة طرابلس .

ونوهت إلى ترحيب حكومات الدول الأربعة الكبرى، فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، بنتيجة الوساطة التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأدت لوقف إطلاق النار في طرابلس.

وتطرقت صحف ليبيا الى الأوضاع السياسية والأمنية في العراق عقب فشل البرلمان في تسمية الكتلة الكبرى ليستمر الصراع بين كافة الأطراف وسط تصاعد المظاهرات في البصرة وعدة مدن.