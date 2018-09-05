أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأربعاء :

مجلس الوزراء: التقرير الربعي للميزانية عكس تحسناً في أداء المالية

الأمير أحمد بن عبدالعزيز: ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير دقيق

جلوي بن مساعد يشيد ببطولات رجال الأمن في الحد الجنوبي

سعود بن نايف يؤكد أهمية تعزيز المبادئ الوطنية لدى الطلاب والطالبات

القوات المسلحة تشارك في تمرين النجم الساطع بمصر

مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 13 طفلاً يمنيًا مجندًا من المتارس إلى المدارس

اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

«التحول الرقمي» في وزارة العدل يرفع سقف إنجاز ساعة العمل 40 % خلال عامين

المملكة تشارك في اجتماع وزراء التعليم والعمل بمجموعة العشرين بالأرجنتين

ختام يوم المهنة في لندن بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة

المطالبة بقتل قيادي في تنظيم (الإخوان) الإرهابي

غارات روسية تمهد لمجزرة إدلب.. وترمب يحذر

الإمارات ترحب بمحادثات جنيف حول اليمن

د. عارف علوي رئيساً لباكستان

مصر تدعم مبادرة الحوار الوطني في جنوب السودان

64 أمر اعتقال إسرائيلياً بحق فلسطينيين