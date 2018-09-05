أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأربعاء :
مجلس الوزراء: التقرير الربعي للميزانية عكس تحسناً في أداء المالية
الأمير أحمد بن عبدالعزيز: ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير دقيق
جلوي بن مساعد يشيد ببطولات رجال الأمن في الحد الجنوبي
سعود بن نايف يؤكد أهمية تعزيز المبادئ الوطنية لدى الطلاب والطالبات
القوات المسلحة تشارك في تمرين النجم الساطع بمصر
مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 13 طفلاً يمنيًا مجندًا من المتارس إلى المدارس
اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
«التحول الرقمي» في وزارة العدل يرفع سقف إنجاز ساعة العمل 40 % خلال عامين
المملكة تشارك في اجتماع وزراء التعليم والعمل بمجموعة العشرين بالأرجنتين
ختام يوم المهنة في لندن بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة
المطالبة بقتل قيادي في تنظيم (الإخوان) الإرهابي
غارات روسية تمهد لمجزرة إدلب.. وترمب يحذر
الإمارات ترحب بمحادثات جنيف حول اليمن
د. عارف علوي رئيساً لباكستان
مصر تدعم مبادرة الحوار الوطني في جنوب السودان
64 أمر اعتقال إسرائيلياً بحق فلسطينيين
GMT 16:24 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 16:16 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 16:13 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 16:06 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 15:52 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف الليبية الصادرة الأربعاء
خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
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