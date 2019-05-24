اهتمامات الصحف المغربية الجمعة

تناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، موضوع استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، مبرزة موقف المملكة المغربية التي اكدت انها اخذت علما باسف استقالة المبعوث الاممي كوهلر، مجددة دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وتناقلت عوة الرئيس التونسي قائد السبسي، خلال لقاءه برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، الى استئناف العملية السياسية بين مختلف الاطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة.

وواصلت الصحف اهتمامها بفصول الأزمة التي تمر بها السودان، و تناقلت دعوة قادة الاحتجاجات إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد ،و مسيرة مليونية أمام مقر الجيش في الخرطوم بعد توقف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة لهيئة مدنية.

وتطرقت إلى المستجدات الميدانية في سوريا، ولفتت إلى مقتل 23 مدنيا في غارات لقوات النظام على شمال غرب البلاد، تزامنا مع اشتباكات دامية بين قوات النظام و فصائل معارضة في محافظة ادلب.

وتابعت الصحف المغربية أزمة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خطة الخروج من الاتحاد الأوربي.