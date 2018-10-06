أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بأجواء التشاؤم التي سادت الساحة السياسية بعد المواقف التي صدرت من قبل بعض الفرقاء المعنيين حول المعايير التي يجب أن تعتمد بشأن توزيع الحصص الوزراية مما يؤشر إلى أن أزمة تشكيل الحكومة ستشهد تجاذبا قد يطول أمده.
وأشارت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيي برصاص الإحتلال الإسرائيلي في جمعة "الثبات والصمود" وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 198 إضافة إلى إصابة أكثر من 21 ألف فلسطيني بالرصاص والاختناق منذ 30 مارس الماضي.
ولفتت صحف السبت إلى توقيع الهند وروسيا أمس صفقة تشتري بموجبها نيودلهي منظومات دفاعية مضادة للطيران اس ـ 400 تبلغ قيمتها 5.2 مليارات دولار وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند .
GMT 13:28 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
GMT 13:26 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 13:05 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 13:04 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 13:02 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت
يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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