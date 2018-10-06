أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بأجواء التشاؤم التي سادت الساحة السياسية بعد المواقف التي صدرت من قبل بعض الفرقاء المعنيين حول المعايير التي يجب أن تعتمد بشأن توزيع الحصص الوزراية مما يؤشر إلى أن أزمة تشكيل الحكومة ستشهد تجاذبا قد يطول أمده.

وأشارت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيي برصاص الإحتلال الإسرائيلي في جمعة "الثبات والصمود" وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 198 إضافة إلى إصابة أكثر من 21 ألف فلسطيني بالرصاص والاختناق منذ 30 مارس الماضي.

ولفتت صحف السبت إلى توقيع الهند وروسيا أمس صفقة تشتري بموجبها نيودلهي منظومات دفاعية مضادة للطيران اس ـ 400 تبلغ قيمتها 5.2 مليارات دولار وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند .