أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي سلمها وزير الخارجية سامح شكري إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وتضمنت أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت الصحف إلى الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، وركزت على حتمية مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "داعش" و"القاعدة" اللذان يشكلان التهديد الإرهابي الرئيسي للولايات المتحدة وأمنها.

وسلطت صحف السبت الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات على حدود قطاع غزة.

ونشرت إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن الحكومة الجديدة ستشكل خلال 10 أيام وستكون حكومة وفاق وطني تضم معظم الأطراف السياسية الأساسية وترضي اللبنانيين.