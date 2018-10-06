أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي سلمها وزير الخارجية سامح شكري إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وتضمنت أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشارت الصحف إلى الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، وركزت على حتمية مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "داعش" و"القاعدة" اللذان يشكلان التهديد الإرهابي الرئيسي للولايات المتحدة وأمنها.
وسلطت صحف السبت الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات على حدود قطاع غزة.
ونشرت إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن الحكومة الجديدة ستشكل خلال 10 أيام وستكون حكومة وفاق وطني تضم معظم الأطراف السياسية الأساسية وترضي اللبنانيين.
GMT 13:29 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
GMT 13:26 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 13:05 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 13:04 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 13:02 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت
يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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