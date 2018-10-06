أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لـوكالة "بلومبرغ" والتي قال خلالها "إننا لن ندفع شيئا مقابل أمننا".

وسلطت الضوء على ، خبر ارتقاء ثلاثة شهداء فلسطينيين وإصابة المئات أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة ، شرق قطاع غزة.

وتحدثت الصحف عن مطالبة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة بالعمل على حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من العبث الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وبإعادة النظر في عضوية إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال في الأمم المتحدة ما دامت لا تحترم الامم المتحدة ومؤسساتها الانسانية ولا تطبق قراراتها .

وأوردت صحف فلسطين إلقاء حراس المسجد الأقصى المبارك القبض على مستوطن متخفٍ على سطح المُصلى المرواني أثناء صلاة الجمعة أمس، وتم إخراجه من المسجد وتسليمه لقوات الاحتلال على البوابات.

ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بأن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون أسبوع أو عشرة أيام، وسوف ترضي اللبنانيين وستضم الجزء الأكبر من الأحزاب السياسية.