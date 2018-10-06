أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لـوكالة "بلومبرغ" والتي قال خلالها "إننا لن ندفع شيئا مقابل أمننا".
وسلطت الضوء على ، خبر ارتقاء ثلاثة شهداء فلسطينيين وإصابة المئات أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة ، شرق قطاع غزة.
وتحدثت الصحف عن مطالبة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة بالعمل على حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من العبث الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وبإعادة النظر في عضوية إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال في الأمم المتحدة ما دامت لا تحترم الامم المتحدة ومؤسساتها الانسانية ولا تطبق قراراتها .
وأوردت صحف فلسطين إلقاء حراس المسجد الأقصى المبارك القبض على مستوطن متخفٍ على سطح المُصلى المرواني أثناء صلاة الجمعة أمس، وتم إخراجه من المسجد وتسليمه لقوات الاحتلال على البوابات.
ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بأن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون أسبوع أو عشرة أيام، وسوف ترضي اللبنانيين وستضم الجزء الأكبر من الأحزاب السياسية.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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