أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من أجل مساعدة المؤسسة الوطنية للنفط من أجل الإستمرار في الوصول إلى أعلى معدلات للانتاج ، موضحة تقرير البنك الدولي بتحسن الاقتصاد الليبي، مؤكدا أن ليبيا ستصبح من أفضل الاقتصاديات خلال 2018 بنسبة 7.2 %وذلك بفضل تزايد الانتاج وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأشارت الصحف إلى بيان مجلس النواب الليبي، وإعرابه عن إدانته واستنكاره لحادثة اختطاف عميد بلدية بنغازي السابق ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء أحمد العريبي ونجله فجر الثلاثاء الماضي من قبل مجهولين دون معرفة هوية المختطفين ولا المكان الذي أقتيدوا له ولا مصيرهم حتى اليوم، مطالبين كافة الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها بالبحث ومعرفة مكانه.

وتطرقت إلى بيان البرلمان العربي في قراره بشأن دعم المسار السياسي في ليبيا، ، وإعرابه عن تفاؤله بأن القانون سيرسم خارطة طريق لمعالجة الوضع السياسي في ليبيا، فالاستفتاء على الدستور سيؤسس لمرحلة تاريخية قادمة من الاستقرار بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء المؤسسات، بما يحافظ على سيادة ووحدة ليبيا ويضع حدًا لتدخلات الدول الأجنبية في الشأن الداخلي.

ونوهت الصحف إلى الهجمة الشرسة من قبل مهربى البشر على الشواطئ الليبية ، موضحة إنقاذ السلطات الليبية خلال ثلاثة أيام أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي، داعية المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي بضرورة مساعدة السلطات الليبية ماليًا ولوجستيًا من أجل مراقبة الحدود والموانئ والشواطئ البحرية.