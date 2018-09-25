أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب في نيويورك التي تناولت سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت عن الرئيس السيسي مطالبته في كلمته أمس بقمة "نيلسون مانديلا للسلام"، في إطار فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتضافر الجهود لدحر الإرهاب، ومحاربة نزعات التطرف والعنصرية، من أجل إرساء السلام العالمي.
وأشارت إلى سلسلة المباحثات التي أجراها الرئيس المصري مع الرؤساء وررؤساء وزراء عدد من الدول بشأن تعزيز التعاون المشترك.
ونشرت الصحف ترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتصريحات الصادرة عن وزير الخارجية أسبانيا جوسيب بوريل، بشأن استعداد بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعرجت إلى تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادًا إلى حل الدولتين، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته في توفير الدعم اللازم لوكالة الأونروا ،و التصعيد الروسي ضد إسرائيل.
وتطرقت صحف مصر إلى الوضع في الأراضي العراقية، مبرزة مطالبة زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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