أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بأن خطوات إيجابية عديدة تحققت خلال عام على طريق تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بفضل التنسيق وتضافر الجهود، والتفكير خارج الصندوق، بالتوجه نحو مصادر تمويل بديلة، رغم صعوبة الظرف، ودعوته للعمل الجماعي إضافة للوقت الذي يستغرقه إعادة تأهيل المؤسسات الصحية.
وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبينة إعلان الجيش الليبي توقف جميع العمليات العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرته، وإيضاحه حقيقة الأوضاع في درنة أن ما تشهده المدينة حاليًا هو عمليات أمنية، وأن الجيش يقوم بالتصدي للعصابات الإجرامية والعناصر التشادية التي تحاول السيطرة على المنطقة الممتدة بين الحدود الليبية مع تشاد والسودان ومصر.
ونوهت صحف الخميس إلى أستضافة بلدية هراوة شرق سرت اجتماعًا موسعًا للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، من أجل تفعيل دوره والاستعداد لعقد مؤتمر وطني جامع ليبي ليبي بالتنسيق مع الجهات المحلية والمؤثرات الخارجية، وذلك لإرساء المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار الشامل والكامل في ربوع الوطن الواحد.
وتطرقت إلى توقع تقرير حديث للبنك الدولي، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا إلى 7.2% العام الحالي.
ونقلت الصحف قرار مجلس الأمن الدولي تجدّيده لمدّة عام التفويض لأعضاء الأمم المتحدة لتفتيش سفن مشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين بين إفريقيا وأوروبا قبالة ليبيا، وذلك بعد مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة.
وعرجت الصحف على تصريحات السفيرالأميركي لدى إيطاليا لويس أيزنبرغ، أن لإيطاليا دورًا إستراتيجيًّا في العمل الدبلوماسي لإعادة الاستقرار في ليبيا، وأن الدور القيادي لإيطاليا أكدته حقيقة أن المؤتمر الدولي سيعقد في هذا البلد، وإيطاليا تحاول جمع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل، ونقطة البداية هي تطبيق خطة الأمم المتحدة للسلام.
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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