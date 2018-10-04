أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

سلطت الصحف المصرية الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الخان الأحمر تمهيدًا لهدمها بعد إنتهاء مهلة حددتها تل أبيب لإخلاء سكان القرية منازلهم.
ولفتت الانتباه إلى مطالبة أكثر من 100 عضو بالكونجرس الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتراجع عن قرارات وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا".
وتطرقت صحف الخميس إلى تأكيد عضو مجلس النواب الليبي صالح فحيمة، أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفقا على نتائج متقدمة بشأن، تشكيل مجلس رئاسي جديد بديلا للحالي، وتنويهه بأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا غير واقعي.
ولفتت إلى رفض الخارجية الأمريكية تسليم موسكو أنظمة "أس 300" للدفاع الجوي الروسية لسوريا، معتبرة أن الخطوة تصعيداً خطيراً.
وأخبرت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سولاويسي بإندونيسيا إلى أكثر من 1400 قتيل.
محليًا.. اهتمت صحف جمهورية مصر بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية تشريعية
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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