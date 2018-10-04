أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالأصداء المحلية والإقليمية والدولية على انتخاب مجلس النواب برهم صالح رئيسًا للجمهورية وتكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

وأبرزت برقيات ورسائل التهاني التي تلقاها المسؤولان العراقيان من قادة دول العالم ومن المنظمات الدولية بهذه المناسبة, معربة عن أملها في أن تكون هذه العملية نقلة نوعية باتجاه استقرارالعراق وازدهاره, متوقعة ان يواجه الطاقم الجديد تحديات كبيرة سيعمل بقوة على تجاوزها والسير بالبلاد نحو برالأمان.

ونوهت صحف الخميس بأن الحكومة الحالية التي يرأسها حيدر العبادي ستستمر في أداء مهامها إلى حين تصويت مجلس النواب على الكابينة الوزارية الجديدة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي خلال المدة الدستورية وأمدها 30 يومًا من تاريخ التكليف.

وتحدثت صحف العراق عن آمال الشارع العراقي في إسناد المناصب الوزارية إلى مرشحين تكنوقراط مستقلين بعيدين عن التحزب.