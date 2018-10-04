أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالأصداء المحلية والإقليمية والدولية على انتخاب مجلس النواب برهم صالح رئيسًا للجمهورية وتكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.
وأبرزت برقيات ورسائل التهاني التي تلقاها المسؤولان العراقيان من قادة دول العالم ومن المنظمات الدولية بهذه المناسبة, معربة عن أملها في أن تكون هذه العملية نقلة نوعية باتجاه استقرارالعراق وازدهاره, متوقعة ان يواجه الطاقم الجديد تحديات كبيرة سيعمل بقوة على تجاوزها والسير بالبلاد نحو برالأمان.
ونوهت صحف الخميس بأن الحكومة الحالية التي يرأسها حيدر العبادي ستستمر في أداء مهامها إلى حين تصويت مجلس النواب على الكابينة الوزارية الجديدة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي خلال المدة الدستورية وأمدها 30 يومًا من تاريخ التكليف.
وتحدثت صحف العراق عن آمال الشارع العراقي في إسناد المناصب الوزارية إلى مرشحين تكنوقراط مستقلين بعيدين عن التحزب.
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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