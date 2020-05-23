أبرز اهتمامات الصحف التونسية اليوم السبت 23 آيار
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أبرز اهتمامات الصحف التونسية اليوم السبت 23 آيار

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف التونسية اليوم السبت 23 آيار

الصحف التونسية
تونس- العرب اليوم

تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم على فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي اتفقا خلالها على ضرورة التفكير في وسائل جديدة ترتقي بفكرة المغرب العربي إلى مستوى آمال الجيل القديم وتطلعات الشباب المتحفز لبناء مستقبل جديد.

واستعرضت تطورات الوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، إذ أشارت إلى ارتفاع حالات الإصابة إلى 1048 حالة توازيا مع ارتفاع حالات التعافي منه إلى 903 حالة منذ ظهور الوباء في البلاد.

وألقت صحف تونس الضوء على تطورات الأوضاع في ليبيا في ظل تواصل المعارك في مدينة ترهونة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، بين قوات خليفة حفتر وفائز السراج. وتطرقت إلى ما تواجهه الحكومة العراقية الجديدة بقيادة مصطفى الكاظمي من تحديات وصفتها بالخطيرة نتيجة عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي في البلاد بعد أشهر من إعلان الإنتصار عليه، مبينةً أن هذه العودة لم تكن مستبعدة باعتبار انتشار خلايا التنظيم النائمة في عدة مدن ، وذلك تزامنا مع تخبط سياسي رافق انطلاق عمل الحكومة الجديدة وكذلك في ظل تداعيات مواجهة وباء كورونا وما تعيشه البلاد من صعوبات إقتصادية حادة.

وأخبرت صحف تونس عن تجاوز حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم 336000 حالة، فيما بلغ عدد المصابين وفق آخر إحصائية 5178911، فيما لا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول وبلغ عدد الإصابات فيها 1596633، من ضمنهم 95823 حالة وفاة.

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أبرز اهتمامات الصحف التونسية اليوم السبت 23 آيار أبرز اهتمامات الصحف التونسية اليوم السبت 23 آيار



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