أبرز اهتمامات الصحف التونسية اليوم الأربعاء 20 أيَّار

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم الإنشغال بالحالة الوبائية التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات في تونس إلى 47 حالة، وعدد المصابين إلى 1044 مُصاب، من بينهم 826 حالة شفاء، في حين تدرس وزارة الصحة التونسية حاليًا المرور إلى المرحلة الثانية من الحجر الصحي.

وأشارت إلى تصاعد وتيرة الصراعات الداخلية في ليبيا بين حكومة الوفاق وجيش المشير خليفة حفتر خاصة بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أن قواته سيطرت على قاعدة الوطية الجوية الإستراتيجية جنوب العاصمة طرابلس.

وتناولت تأكيد منظمة التحرير الفلسطينية، إن دولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما فيها الأمني، مضيفة أنه على إسرائيل تحمل جميع المسؤوليات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال.

وتناقلت قرار السلطات الفرنسية إعادة غلق بعض المدارس، بعد ثبوت إصابة 70 تلميذًا بفيروس كورونا بعد 9 أيام من استئناف الدراسة وفتح مؤسسات التعليم الإبتدائي. وأوردت صحف تونس بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أكد فيه أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة إلى 8090 وفاة.