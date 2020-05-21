أبرز اهتمامات الصحف التونسية اليوم الخميس 21 أيَّار

تناقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ في كلمة توجه بها للشعب التونس أمس على جاهزية حكومته لخوض " معارك " ما بعد كورونا، وذلك بناء لما اعتبره نجاحًا لحكومته في إدارة أزمة انتشار الوباء التي قال إنه كان لها انعكاس كبير على التوازنات المالية في بلاده.

وتابعت تطورات انتشار الوضع الوبائي في تونس حيث تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات إلى 1045 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 47 حالة.

ورأت صحف الخميس ان إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج سيطرة قوات حكومته على قاعدة الوطية الجوية، جاء ليؤكد على انفجار الوضع العسكري في ليبيا.

وعرجت على انتهاء المفاوضات بين ألمانيا و فرنسا، بالإعلان عن تحرك مشترك للعمل في اتجاه إعادة المسار الأوروبي بعد أن أصبح مهددًا جرّاء تداعيات أزمة كورونا، التي شلت الجهاز الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، لافتة النظر إلى عدم رغبة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية لستة أشهر في يونيو القادم ، في إدارة مجموعة من الدول القريبة من الإفلاس ومشاركتها في مشاكلها الاقتصادية.

وأخبرت صحف تونس عن الزلزال الذي ضرب وسط البحر الأبيض المتوسط، وكان بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وعلى مسافة 240 كلم تقريبا جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية، وعلى عمق 10 كلم.

