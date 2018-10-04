أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهاد فتى فلسطيني، ومسن، وإصابة 15 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأشارت صحف الخميس إلى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وتأكيد عباس على أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والأردني.
وسلطت الضوء على اعتبار وزارة الخارجية الفلسطينية أن مطالبة أعضاء الكونغرس بإعادة تمويل واشنطن لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "محاولة لتصحيح الاتجاه" الذي تقوده الإدارة الأمريكية.
وأوردت مطالبة رئيس الوزراء رامي الحمدالله- المجتمع الدولي خاصة ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها خاصة توسعها الاستيطاني ومخططاتها لهدم قرية الخان الأحمر في شرق القدس.
وتحدثت الصحف عن اعلان الولايات المتحدة انسحابها من نص يُقر بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية أمام المحكمة المذكورة احتجاجًا على نقل السفارة الاميركية في إسرائيل إلى القدس.
وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بمباحثات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة الفلسطينية، آخر تطورات ملف المصالحة، وسبل إزاحة العراقيل التي تعترض اتمامها.
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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