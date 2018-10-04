أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

سلّطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الضوء على اللقاء الذي عُقد أمس، بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الذي أجرى معه جولة أفق مطوّلة تمحورت حول مسار عملية تأليف الحكومة والتطورات السياسية الراهنة في البلاد.

وتطرقت إلى الأصوات الدولية المنادية إلى استعجال التوصّل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية، في وقت شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من سوريا بما في ذلك القوات الروسية بموافقة دمشق.

وتناقلت صحف الخميس، تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، أنّ إيران استخدمت أموالها لتمويل الإرهاب والمليشيات في العراق والشرق الأوسط، ومستمرة في نشاطها الخبيث في المنطقة .

وواكبت الهجوم الواسع الذي نفذه الجيش اليمني مسنودًا بتحالف دعم الشرعية في مديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة، أفضى إلى تحرير مواقع استراتيجية في الأجزاء الغربية من المديرية، عقب طرد الانقلابيين الحوثيين منها وتكبيدهم خسائر بالممتلكات والأرواح.

ورصدت الصحف استشهاد مواطن فلسطيني ضمن حصيلة الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص الحي أمس، في مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأبدت اهتماما بالمشاورات الرامية لتشكيل حكومة جديدة للعراق، التي بدأها رئيس الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي، أمس.

وعرجت صحف لبنان على إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجمات التي استهدفت المرشحين الأفغان ومؤيديهم في فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية التي وقعت في مسيرة انتخابية بمقاطعة نانغارهار، الثلاثاء الماضي.