أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالمشاورات التي تجريها الحكومة التونسية مع عدد من الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب والمنظمات الوطنية لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للدولة لسنة 2019 م المنتظر أن تحيله الحكومة على البرلمان لمناقشته في الخامس من شهر أكتوبر الجاري .

وأبرزت تسلم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعوة من نظيره اللبناني ميشال عون لحضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرّر تنظيمها ببيروت يومي 19 و20 يناير القادم .

ونقلت صحف السبت في الشأن اللبناني قول رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع أو عشرة أيام , مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل التأخير .

وكتبت في شأن آخر عن خطط إسرائيلية من إغلاق للمدارس والمؤسسات والعيادات الطبية والمقار الإغاثية وغيرها من الهيئات والمؤسسات التابعة لوكالة دعم وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " في القدس تمهد الطريق لتصفية وجودها وإنهاء قضية وجود لاجئين في المدينة .

وتابعت في الشأن الليبي توجيه دعوة رسمية إيطالية إلى الرئيس الفرنسي لحضور مؤتمر صقلية الدولي حول ليبيا وسط تصريحات لمسؤول أمريكي رفيع المستوى اعتبر فيها أن الإستراتيجية الايطالية في ليبيا وجب دعمها والعمل على إنجاحها .

وأضافت إلى جانب ذلك إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف " أن أكثر من عشرة آلاف طفل تأثروا بالاشتباكات الأخيرة في طرابلس .

ورصدت في الشأن اليمني تصريحات لرئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتي قال فيها إن إيران تطيل عمر الأزمة اليمنية من خلال إمداد ميليشيات الحوثي التابعة لها بالأسلحة , منتقدا في السياق الدور التخريبي لإيران في منطقة الشرق الأوسط .