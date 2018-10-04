أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، باللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر، مشيرة إلى ان هذه الزيارة تٌوجت بالتوقيع عى ستة اتفاقيات تعاون.
وتحدثت في شأن محلي آخر، عن تسارع وتيرة الإصابات بحمى غرب النيل بتونس بعد أن زحف هذا الفيروس إلى أكثر من محافظة تونسية.
وأشارت صحف الخميس إلى استشهاد طفل فلسطيني وإصابة عشرات المواطنين برصاص قوات الاحتلال شمال قطاع غزة.
وعرجت على نبأ تمكن قوات الأمن المصرية من قتل 15 مسلحًا خلال عملية أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
واهتمت بإعلان السلطات الفرنسية تجميد أرصدة شخصيات ايرانية بتهمة التجهيز لعملية إرهابية في مدينة فيلبانت الفرنسية.
واحتوت الصحف على تأكيد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب تمسكه باستقالته من منصبه التي قدمها الرئيس ايمانويل ماكرون.
وكتبت صحف تونس في إطار تقارير إخبارية متفرقة، عن غرق 43 مهاجرًا غير شرعي في تحطم سفينة غرب البحر المتوسط ، وانتخاب البرلمان العراقي المرشح الكردي برهم صالح رئيسًا للجمهورية العراقية، وإغلاق مطار الخرطوم الدولي بعد اصطدام طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية السودانية بمدرج المطار.
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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