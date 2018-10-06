أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - مع "وكالة بلومبيرغ"، حيث أكد سموه بأن المملكة قادرة على حماية مصالحها وتشتري الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية ولا تأخذها بالمجان، ولديها 1.3 مليون برميل من النفط يوميًا جاهزة في حال احتاج السوق لذلك.
وأخبرت عن توسيع الحكومة الباكستانية بضم ستة وزراء جدد إلى مجلس الوزراء الفيدرالي.
وتابعت الإجراءات التي تتخذها الحكومة الباكستانية لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسيطرة على موجة الغلاء المعيشي.
وعرجت إلى تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية عمليات البحث عن الخلايا الإرهابية في إقليم بلوشستان للحد من وقوع أعمال إرهابية.
وفي الشأن الأفغاني أخبرت صحف باكستان عن رفض المسؤولين الأفغان فكرة خصخصة الحرب والسماح لمدربين أجانب توجيه القوات الأفغانية.
وتناقلت أنباء مقتل عشرة مسلحين من عناصر حركة طالبان الأفغاني بضربة جوية نفذتها قوات الأمن على موكب زفاف في إقليم قندهار.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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