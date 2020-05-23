أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم السبت 23 آيار
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أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم السبت 23 آيار

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم السبت 23 آيار

الصحف الجزائرية
الجزائر- العرب اليوم

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم برصد أجواء احتفالات الجزائريين بعيد الفطر في زمن جائحة فيروس كورونا االمستجد، مؤكدة دخول قانون إلزامية ارتداء الاقنعة الواقية ابتداء من يوم غد أول أيام العيد في الجزائر.

ونشرت تطمينات رئيس الوزراء عبد العزيز جراد من أن الحكومة ستخفف اجراءات وقيود الحجر المفروضة على كامل مناطق البلاد بمجرد تسجيل تراجع في عدد الاصابات والوفيات بالوباء. ولفتت النظر إلى تسجيل 194 حالة شفاء من الوباء في يوم واحد مع تسجيل 190 اصابة مؤكدة جديدة و7 وفيات اضافية خلال نفس الفترة.

وتناولت صحف الخميس إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه دعمه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانسحاب من اتفاق السلام والتنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة وذلك ردا على خطة صفقة القرن ومخططات الاحتلال لضم أراض من الضفة الغربية.

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أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم السبت 23 آيار أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم السبت 23 آيار



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