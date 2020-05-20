أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم الأربعاء 20 أيَّار
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أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم الأربعاء 20 أيَّار

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم الأربعاء 20 أيَّار

الصحف الجزائرية
الجزائر- العرب اليوم

ألقت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على قرار الحكومة بتمديد ساعات الحجر المنزلي وحظر التجوال في كامل مناطق الجزائر خلال يومي العيد تفاديًا للعدوى بفيروس كورونا، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السابعة صباحًا من اليوم التالي.

واهتمت بالوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 561 حالة، وعدد المصابين إلى 7377 مُصابًا، من بينهم 3746 حالة شفاء، مبرزة قرار إلزام المواطنين بارتداء الاقنعة الواقية في الشوارع والأماكن العامة.

وواصلت رصد تطورات الوضع في ليبيا، حيث تصاعدة المعارك في محيط العاصمة طرابلس، بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر بعد انسحاب قوات حفتر من قاعدة الوطية الجوية.

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أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم الأربعاء 20 أيَّار أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم الأربعاء 20 أيَّار



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