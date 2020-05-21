أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم الخميس 21 أيَّار

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد استقرار وضع وباء فيروس كورونا في الجزائر، مشيرًا إلى استقرار في عدد الإصابات وارتفاع في عدد المتعافين يوميًا، مقابل انخفاض في عدد الوفيات التي تبقى منحصرة في فئة كبار السن المرضى بأمراض مزمنة.

وأبرزت إعلان دخول قرار إلزامية ارتداء المواطنين الأقنعة الواقية في الشارع لمواجهة العدوى بالوباء، بداية من أول أيام عيد الفطر، مشيرة إلى تسليط عقوبات وغرامات مالية ضد المخالفين للقرار.

ولفتت النظر إلى تسجيل 222 حالة شفاء من الوباء في يوم واحد وهو أعلى رقم تسجله الجزائر منذ ظهوره فيها، مع تسجيل 165 اصابة مؤكدة جديدة و7 وفيات إضافية خلال نفس الفترة.

وتناولت صحف الخميس إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أن السلطة التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع اسرائيل عام 1993، أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عنها، وذلك ردًا على خطة صفقة القرن ومخططات الاحتلال لضم أرضٍ من الضفة الغربية.

وأخبرت عن شن إرهابيين في جماعة "بوكو حرام" هجوميين متفرقين في كل من نيجيريا وبوركينافاسو وقتلوا 21 شخصًا على الأقل بينهم 14 عسكريًا، في حين لقي 7 إرهابيين على الأقل مصرعهم في الهجومين.

وأنبأت عن مواصلة فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف أنحاء العالم حاصدًا المزيد من الضحايا، حيث اقترب عدد الإصابات في العالم من 5 ملايين شخص