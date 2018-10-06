أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الجزائرية اليوم بالشأن الداخلي للبلاد في ظل دخول أزمة مجلس النواب أسبوعھا الثالث ، مشيرة إلى استمرار الجدل بین النواب ورئیس المجلس الشعبي الوطني السعید بوحجة حیث يواصل ھذا الأخیر التمسك بعدم تقديم استقالته فیما يستمر النواب في مطالبته بالاستقالة والتكتل من أجل الإطاحة به.
وتحدثت في شأن داخلي آخر عن بدء وزارة العمل في تنفيذ برنامج الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية والاتحاد الأوروبي المتعلقة بآليات التكوين والإدماج التي تسمح بتكييف مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات سوق العمل في خطوة رأت الصحف أنها ستنهض بالاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى إعلان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تمديد حالة الطوارئ بكامل التراب الوطني لمدة شهر واحد بعد استشارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
وعرجت على إعلان الشرطة الفرنسية أنها فتحت تحقيقا بعد تلقيها بلاغا من زوجة مدير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الأنتربول " عن اختفاء زوجها مينغ هونغ كي فجأة.
وتحدثت عن إصدار محكمة في سيول حكما بسجن الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق لي ميونغ بـ 15 عاما بتهمة الفساد في حكم جديد يطال رؤساء ومسؤولين سابقين بتهم جنائية.
واحتوت صحف الجزائر على نبأ مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 أخرين في محطة حرارية لتوليد الكهرباء في إقليم قانسو شمال غرب الصين.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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