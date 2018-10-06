أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الجزائرية اليوم بالشأن الداخلي للبلاد في ظل دخول أزمة مجلس النواب أسبوعھا الثالث ، مشيرة إلى استمرار الجدل بین النواب ورئیس المجلس الشعبي الوطني السعید بوحجة حیث يواصل ھذا الأخیر التمسك بعدم تقديم استقالته فیما يستمر النواب في مطالبته بالاستقالة والتكتل من أجل الإطاحة به.

وتحدثت في شأن داخلي آخر عن بدء وزارة العمل في تنفيذ برنامج الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية والاتحاد الأوروبي المتعلقة بآليات التكوين والإدماج التي تسمح بتكييف مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات سوق العمل في خطوة رأت الصحف أنها ستنهض بالاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى إعلان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تمديد حالة الطوارئ بكامل التراب الوطني لمدة شهر واحد بعد استشارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وعرجت على إعلان الشرطة الفرنسية أنها فتحت تحقيقا بعد تلقيها بلاغا من زوجة مدير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الأنتربول " عن اختفاء زوجها مينغ هونغ كي فجأة.

وتحدثت عن إصدار محكمة في سيول حكما بسجن الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق لي ميونغ بـ 15 عاما بتهمة الفساد في حكم جديد يطال رؤساء ومسؤولين سابقين بتهم جنائية.

واحتوت صحف الجزائر على نبأ مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 أخرين في محطة حرارية لتوليد الكهرباء في إقليم قانسو شمال غرب الصين.