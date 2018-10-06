أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية- الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني،التي انعقدت بالرباط من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الرباط وموسكو.
وتطرقت الصحف إلى أجواء التوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة ،حيث سقط أمس ثلاثة شهداء فلسطينيين جدد ، وأصيب المئات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة ، شرق قطاع غزة.
وتحدثت عن التفجير الذي استهدف قافلة عسكرية للجيش التركي بولاية باطمان شرق البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم .
وأشارت الصحف المغربية إلى المتاعب التي تواجهها رئيس الوزراء البريطانية بخصوص مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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