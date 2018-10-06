أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية- الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني،التي انعقدت بالرباط من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الرباط وموسكو.

وتطرقت الصحف إلى أجواء التوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة ،حيث سقط أمس ثلاثة شهداء فلسطينيين جدد ، وأصيب المئات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة ، شرق قطاع غزة.

وتحدثت عن التفجير الذي استهدف قافلة عسكرية للجيش التركي بولاية باطمان شرق البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم .

وأشارت الصحف المغربية إلى المتاعب التي تواجهها رئيس الوزراء البريطانية بخصوص مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي.