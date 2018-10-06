أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان الحكومة السودانية جاهزيتها لأي دعوة تقدم من قبل الوساطة الأفريقية لجولة جديدة، لدفع مسار التفاوض نحو التوقيع النهائي بشأن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وركزت على إدانة الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أمس، الجريمة الإنسانية البشعة التي فجع بها أمس سكان مخيم بني جابر في مديرية الخوخه غرب اليمن من سقوط قذائف للميليشيات الحوثية لموالية لإيرن أودت بحياة امرأة وأصابت عدداً كبيراً من قاطني المخيم بإصابات خطرة.

وعرجت على مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية ، الأمم المتحدة بالتدخل لمنع مخطط إسرائيلي لوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، محذرة من خطورة المخطط.

ونشرت إعلان الحكومة الإثيوبية تعيين المهندس "كيفلي هورو" مديراً لمشروع سد النهضة، خلفاً للمدير الراحل "سمنجاو بقلي" الذي وُجد قتيلاً وسط العاصمة أديس أبابا.