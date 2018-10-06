أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان الحكومة السودانية جاهزيتها لأي دعوة تقدم من قبل الوساطة الأفريقية لجولة جديدة، لدفع مسار التفاوض نحو التوقيع النهائي بشأن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وركزت على إدانة الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أمس، الجريمة الإنسانية البشعة التي فجع بها أمس سكان مخيم بني جابر في مديرية الخوخه غرب اليمن من سقوط قذائف للميليشيات الحوثية لموالية لإيرن أودت بحياة امرأة وأصابت عدداً كبيراً من قاطني المخيم بإصابات خطرة.
وعرجت على مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية ، الأمم المتحدة بالتدخل لمنع مخطط إسرائيلي لوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، محذرة من خطورة المخطط.
ونشرت إعلان الحكومة الإثيوبية تعيين المهندس "كيفلي هورو" مديراً لمشروع سد النهضة، خلفاً للمدير الراحل "سمنجاو بقلي" الذي وُجد قتيلاً وسط العاصمة أديس أبابا.
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GMT 13:04 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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